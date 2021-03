Slå to fluer med ét smæk ved at deltage i Ren Natur. Du gør noget godt for naturen og tjener samtidigt lidt penge til din forening. Foto: Solrød Kommune

Tjen en god sag - og din forening

Jeres forening bruger en formiddag eller en eftermiddag på at samle henkastet affald op, i perioden maj - oktober 2021. Derefter modtager I et sponsorat på 3000 kr. I bestemmer selv dag og tidspunkt. I vil få masser af frisk luft og godt samvær, samtidig med at I bidrager til at skabe et renere og dermed tryggere nærmiljø, lyder det i en pressemeddelelse fra Solrød Kommune.