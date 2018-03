Det bliver på 245 af de i alt 610 parkeringspladser, at der i to år vil være tidsbegrænsning.

Send til din ven. X Artiklen: Timeparkering på byrådsmødet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Timeparkering på byrådsmødet

Solrød - 16. marts 2018 kl. 12:17 Af Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er sagt og skrevet meget om forsøget med tidsbegrænsning på en del af Solrød Centers parkeringspladser. Og det sidste ord er jo nok ikke sagt i den sag, som har fået en del politikere til at undre sig over, at beslutningen om et to-årigt forsøg ikke har været til diskussion og godkendelse i byrådssalen.

Men nu kommer sagen på mandagens byrådsmøde. Dog kun som en orienteringssag.

I korte træk så bliver der tale om cirka 245 parkeringsbåse med en tre timers tidsbegrænsning, gældende mandag til fredag mellem klokken 6 og 18. Forsøget kommer til at vare i to år, og det bliver Solrød Centerforening, som administrerer ordningen med kontrol af et godkendt firma.

Der er nu sat gang i en oplysningskampagne om den kommende prøveperiode, Blandt andet vil der blive indsat flyers bag vinduesviskeren i parkerede biler.

»Det er vigtigt med hurtig information for at forebygge, at Solrød Center får prædikat af et handelscenter, hvor det er umuligt at finde en parkeringsplads«, som det formuleres i sagsfremstillingen.

Der skiltes, så ingen er i tvivl om, hvor det kun er lovligt at holde i tre timer.

Desuden vil der blive set på, at der kan etableres en række skrå-parkeringspladser på Solrød Byvej.

Forsøget er naturligvis forbundet med udgifter til blandt andet skiltning og etablering af ekstra p-pladser. Midlerne tages fra budgettet til vejudstyr. Men skulle omkostningerne overskride budgettet, så vil det blive forelagt byrådet.

Forsøget med tidsbegrænset parkering forventes at kunne igangsættes inden for to måneder.

Hvis man vil høre meget mere om forsøget, så kan det anbefales at mødet op til byrådsmødet på mandag klokken 18.45.