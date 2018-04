Da der først blev taget fat på broarbejdet, kunne det ikke undgås, at noget af det »udtjente« fyrretræ fra broen røg i vandet. Og så var der kun ét at gøre. Ud på tømmerflåden og rydde op. Foto: Jesper From

Tiltrængt forkælelse af træbro

Entreprenørfirmaet Christiansen og Essenbæk har i den kommende tid slået lejr ved Jersie Strandpark. Ikke for at nyde den smukke natur og udsigt til vandet, men for at give den lange bro en ordenligt overhaling. For det er meget tiltrængt.