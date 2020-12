Send til din ven. X Artiklen: Til politikerne: Godt nytår - også for de mindste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Til politikerne: Godt nytår - også for de mindste

Solrød - 21. december 2020 kl. 09:53 Kontakt redaktionen

Åbent brev fra Forældrebevægelsen Hvorerderenvoksen Solrød til byrådets politikere:

Du ønskes en glædelig jul samt et godt nytår med dine kære.

Når roen sænker sig, og du forhåbentlig nyder trygheden, varmen og nærheden sammen med dine nærmeste i juletiden, så håber vi, at du vil tænke lidt på de mindste børn i Solrød. De har nemlig også brug for tryghed, nærhed og varme i dagligdagen i dagtilbuddet for at de kan udvikle sig og lære at blive robuste unge og voksne, som kan tackle livets med- og modgang.

En pædagog skrev på Facebook: "TILLYKKE - dit barn overlevede dagen i daginstitution. I går havde jeg ansvaret for 18 børn alene på stuen fra kl. 13. De overlevede alle, men det var ikke kønt eller anerkendende". Børnene på den pågældende stue er i aldersgruppen 3-3,10 år. Dette er ikke en engangssituation. Det er den hverdag, som vi forældre og børn ofte oplever. Især nu sidst på året, hvor vikarpuljen er opbrugt.

2020 har været et specielt år på mange områder. Bl.a. har vi ikke kunne stille spørgsmål på byrådsmøder eller deltage i demonstrationer. Men Solrøds mindste borgere viste igen ved bamsedemonstrationen for bedre normeringer i København, at der også i Solrød er plads til forbedringer på børneområdet. Solrød sendte mere end 100 bamser til bamsedemoen.

Vi ser frem til det nye år, hvor bedre normeringer og mere nærvær til børnene fortsat skal være et emne på den politiske dagsorden - både lokalt og nationalt. Det er afgørende for både børnenes og det pædagogiske personales trivsel og udvikling. Det er en investering, som vil give et fantastisk afkast på den lange bane.

Du kan gøre en forskel for børnene og det pædagogiske personale i kraft af din position i byrådet. Derved kan vi få skabt den forandring, der skal til for at der kommer flere hænder på gulvet til vores børn. Den forandring, der skal til for at børnene i Solrød også oplever jeres vision om, at Solrød skal være det bedste sted at leve og bo.

Solrøds børn har hjulpet med at lave julegaver til dig.

Du ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

På vegne af børn og voksne i Solrød

Forældrebevægelsen #Hvorerderenvoksen Solrød