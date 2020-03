De bekymrede forældre mødte op på det seneste byrådsmøde, der var henlagt til Jersie Forsamlingshus.

Til kamp for vores børn

Solrød - 05. marts 2020 kl. 10:23

Debat: En gruppe forældre i Solrød er langt fra enige med lokalpolitikerne om, hvordan normeringerne i Solrøds institutioner skal tolkes.

Forældrebevægelsen »Hvor er der en voksen« i Solrød stillede på det seneste byrådsmøde et opklarende spørgsmål til byrådspolitikerne. I dagens anledning havde forældre og deres børn udstillet et stort fastelavnsris ved indgangen til Jersie Forsamlingshus for at gøre opmærksom på, at børneområdet er et vigtigt område at prioritere.

Spørgsmålet til byrådet lød: »Mener I, at Solrød Kommune lever op til normeringerne 1:6 i børnehaverne og 1:3 i vuggestuerne?«.

Her svarede Familie- og Uddannelsesudvalgets formand, Kim Sunesen (V), at Solrød Kommune fuldt ud lever op til tallene fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive) normeringerne 1:3 og 1:6 på dagtilbudsområdet.

- Det er en fortælling som trækker på nogle helt uacceptable forhold i nogle Københavnske institutioner - Det har vi ikke i Solrød, svarer Kim Sunesen (V) på udmeldingerne fra forældrene i Solrød.

Herunder kan man læse de to debatindlæg:

Hvor er der en voksen? Det påstås, at Solrøds mindste borgere får tilstrækkelig nærhed og omsorg med den nuværende normering på dagtilbudsområdet. Sandheden er, at der mangler intet mindre end syv voksne i en af kommunens største institutioner hvis intentioner om en normering på 1:6 og 1:3 skal udleves - og det mener forældrebevægelsen #hvorerderenvoksensolrød, at den skal!

I hverdagen ude i institutionerne mærker børn og forældre ikke, at normeringen er sådan. Derfor har forældrebevægelsen undersøgt, hvordan tallene fra VIVE fremkommer og har forsøgt at dykke et skridt dybere ned i Solrød Kommunes normeringer på dagtilbudsområdet.

I VIVES beregninger gælder følgende forudsætninger:

1. At børnene begynder i børnehave, når de er 3 år og ikke 2 år og 10 måneder, som det er tilfældet i Solrød. Dette forringer normeringen og er ikke afspejlet i opgørelsen.

2. Der regnes ud fra, at et barn med fuldtidsplads i institutionen kun er der 34,5 timer om ugen.

3. Der regnes med, at når en voksen ansat i institutionen er syg, så er der også syge børn.

4. Lederne regnes med i normeringen. I nogle institutionerne er lederne også sammen med børnene, men i de større institutioner, er det sjældent tilfældet. Her kan der oven i købet være flere med lederansvar, som kun tilbringer noget af deres arbejdstid hos børnene.

5. Personalets arbejdstid inkluderer også tid til forberedelse, kurser, administrativt arbejde, møder, osv., som ikke er tid sammen med børnene.

1:3 og 1:6 er altså langt fra den normering forældrene og børnene oplever i dagligdagen ude på stuerne, men den er måske reel nok i et regneark.

Ud fra tal oplyst i Solrød Kommunes budget har Forældrebestyrelsen fra en stor institution i Solrød beregnet normeringen. Lederen er taget ud af ligningen, men personalets tid væk fra børnene indgår fortsat. Beregningen viser, at der mangler 7 fuldtidsansatte uden vikartimerne for at nå en normering på 1:3 og 1:6 i institutionen. Forældrebevægelsen undrer sig over, hvorfor nogle af vores politikere fastholder, at normeringen er 1:3 og 1:6 - dette gav politikerne ikke svar på, der blev blot igen henvist til VIVE.

Forældrebevægelsen er relativt nyopstartet i Solrød og kæmper for bedre vilkår for Solrøds børn. Vi ønsker at gøre politikerne opmærksomme på, at for dårligere normeringer kan have konsekvenser for det enkelte barn og for samfundet på sigt. Vi ønsker at komme i dialog med politikerne om ovenstående og enkelte lokalpolitikere har glædeligt vist interesse for at ændre vilkårene for vores børn.

Har du lyst til at følge eller støtte forældrebevægelsens arbejde eller lyder det som noget du kunne tænke at involvere dig i, kan du finde gruppen Hvorerderenvoksen Solrød på Facebook.

Mvh.

Forældrebevægelsen #hvorerderenvoksen« i Solrød

Vi har ikke københavnske tilstande

Formanden for Familie- og Uddannelsesudvalget i Solrød Kommune svarer på kritikken:

Byrådet kæmper også for Solrøds børn og prioriterer dem. Det har vi bevist igennem blandt andet at forhøje pædagogandelen, ud- og nybygge institutioner i både Havdrup og strandområdet, løfte kompetencerne blandt personalet og en omfattende uddannelsesstrategi.

Solrød lægger hverken røgslør eller forsøger at forherlige vores normeringer med talgymnastik - Vi henviser kun til VIVE's tal som i øvrigt giver et sammenligningsgrundlag med andre kommuner. Det er en sammenligning som vi tåler og sagtens kan stå på mål for.

I 2015 anvendte Solrød kommune 96,4 mio. på dagtilbud - Budgettet for 2020 er 123,1 mio. Så det er ikke et område som har været udsat for besparelser samlet set, tværtimod!

Jeg er rigtig ked af den fortælling som er ved at dannes omkring vores dagtilbud og det fantastiske arbejde som bliver gjort ude i vores institutioner. En fortælling som trækker næring fra en udsendelse om nogle helt uacceptable forhold i nogle Københavnske institutioner - Det har vi ikke i Solrød!

Jeg hylder engagement og ildsjæle - ubestridt. Men jeg så meget gerne energien anvendt mere konstruktivt i form af en dialog om, hvordan vi finder konkrete løsninger på den mere og mere åbenlyse udfordring og dilemma om, at vi anvender flere midler og alligevel stiger utilfredsheden.

Hvor går det skævt?

Er det forældrenes krav, som stiger mere end vores budgetter kan følge med til?

Anvender vi vores økonomi forkert?

Eller pålægger vi unødige administrative opgaver som trækker ressourcer væk fra børnene?

Den dialog finder jeg langt mere udbytterig end kun "Send flere penge", fordi - dem har vi ikke umiddelbart og med en truende udligningsreform, som ganske sikkert ikke kommer til at favorisere Solrød, så forudser jeg vi kommer til at skulle prioritere skattekroner endnu strammere.

Jeg har inviteret forældrebevægelsen til tættere dialog og med i maskinrummet, og jeg ser frem til et mere løsningsorienteret samarbejde - fordi vi HAR faktisk samme mål - Solrøds børn skal være nysgerrige, robuste og medmenneskelige verdensborgere som har mod på livet og verdenen.

Mvh

Kim Sunesen (V)

Formand for Familie og Uddannelsesudvalget i Solrød Kommune