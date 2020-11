Tidl. topatleter gæster Solrød

Tidligere professionel fodboldspiller Jonathan Richter vil fortælle om hvordan sport kan være en drivkraft, når livet er svært. Pressefoto

Solrød - 22. november 2020 kl. 06:17 Kontakt redaktionen

Torsdag 26. november kl. 17 gæster tidligere professionel fodboldspiller Jonathan Richter og tidligere landsholdspiller i håndbold Josephine Touray Solrød Bibliotek og Kulturhus.

Parret vil fortælle om organisationen FANT - Football for at new tomorrow's arbejde og hvordan sport kan være en drivkraft, når livet er svært.

Jonathan Richter blev for 10 år siden ramt af et lyn under en kamp med sit hold FC Nordsjælland og endte med at få sit ene ben amputeret. Han måtte vinke farvel til sin professionelle fodboldkarriere og måtte kæmpe sig tilbage til et almindeligt liv.

Jonathan er født i Sierra Leone, men måtte flygte på grund af borgerkrig i landet. I Sierra Leone besøgte han sammen med FANT Football for A New Tomorrow et hold fodboldspillere, der ligesom ham selv har mistet arme eller ben. Nemlig holdet "Flying Stars Amputees". Det blev til dokumentarfilmen "The Impossible Team". En historie om at brænde for at spille fodbold på trods af svære handicap.

Josephine Touray er med i projektet HAND - Handball for A New Tomorrow, som FANT kører i Sierra Leone. Projektet fokuserer på at få piger og kvinder inkluderet i lokale idrætsforeninger gennem håndbold. Josephine vil til foredraget fortælle om, hvordan FANT bruger sport som et redskab til udvikling, og samtidig komme ind på sin egen tidligere professionelle karriere, og hvad sport har betydet for hende personligt.

Foredraget er gratis, men kræver tilmelding på www.solbib.dk.