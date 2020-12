Testcentret i Solrød udvider åbningstiderne

Efterspørgslen på at blive testet på det lokale testcenter på Aktivitets- og Frivilligcenteret er fortsat meget stor, og det har nu fået Region Sjælland til at udvide testcenterets åbningstid.

På facebook har man kunne læse om mange borgere, som sukkede over, at var umuligt at finde en ledig tid til testning i Solrød - også efter at åbningstiderne var blevet udvidet.