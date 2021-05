Testcenter rykker til pavillon

For at frigøre pladsen til de mange brugere af Aktivitets- og Frivilligcenteret (AFC), som savner at kunne mødes til nogle af husets mange aktiviteter, rykker Regions Sjællands PCR-testcenter onsdag den 19. maj 2021 ud af AFC. Testcenteret bliver i stedet for placeret ca. 30 meter væk i en pavillonbygning på parkeringspladsen mellem AFC og S-togs stationen.