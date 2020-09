Tennis: Showkamp i dag

I dag, fredag, klokken 10 til 18.30 er der opvisningskamp i Solrød Tennis Klub, som et festligt punktum på sommersæsonen

Det er blevet til fem nye baner udendørs og to nye baner i hallen, kombineret med etablering af mange andre forbedringer.

Derfor har klubben arrangeret en showkamp/opvisningskamp mellem to absolutte danske topspillere: Christian Sigsgaard (Gentofte Tennis Klub, 23 år og 7 dobbelt dansk mester i single og double) mod

Man kan købe billet via website: www.solroedtennis.dk. Klik på "Gå til Banebooking" vælg "Information", hvorefter du finder "SHOW-kamp 20201109" i øverste venstre hjørne. Hvis du tilmelder dig via smartphone, skal du vælge "Gå til Banebooking" og "Gå til www-version" og her vælge "Information" hvorefter du finder "SHOW-kamp 20201109" i øverste venstre hjørne. Udfyld navn, "Læg i indkøbskurv", gå til betaling og betal med MobilePay eller Dankort.