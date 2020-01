Med plustur bliver man hentet af en chauffør i én af de biler, der kører for Flextrafik. Pressefoto

Tag fra A til B med plustur

Solrød - 02. januar 2020

- Man skal kunne bo og arbejde overalt på Sjælland. Men vi ved også, at bussen eller toget ikke kører hele vejen til sommerhuset eller hele vejen ud til gården. For at give mere kollektiv transport der, hvor der ikke kører så mange busser og tog, har Movia udviklet et nyt tilbud - plustur, som fra i dag, 2. januar, er blevet en del af den kollektive transportservice i Solrød Kommune. I forvejen findes plustur i 15 andre kommuner på Sjælland, skriver Movia i en pressemeddelelse.

Man vil fra startdatoen automatisk blive tilbudt plustur på hele eller dele af rejsen, når man søger i rejseplanen. Tilbuddet får man, hvis bus og tog ikke rækker hele vejen. Ordningen er åben for alle uafhængigt af, hvilken kommune man bor i. Plusturen skal bare både starte og slutte i en kommune med plustur.

Plustur starter ved havelågen og kører borgerne til et skiftested, f.eks. en station eller et busstoppested, hvor man nemt kan komme videre med bus og tog - eller omvendt. Det hele foregår via rejseplanen, som sørger for at blande plustur, bus og tog på den mest optimale måde. I de få tilfælde, hvor det ikke er muligt at tage bussen eller toget på dele af rejsen, får man tilbudt plustur hele vejen.

Med plustur bliver man hentet af en chauffør i én af de biler, der kører for Flextrafik. Nogle af bilerne har et gult Movia design, mens andre kan kendes ved, at der i vinduet er et Flextrafik skilt. Turen har en fast pris på 21 kr. uanset hvor langt man skal. Man skal betale med betalingskort, når man bestiller turen. Man bestiller turen på en særlig hjemmeside, og man skal bestille senest to timer inden, man skal afsted.

Med plustur i rejseplanen har alle i Solrød Kommune nu også fået et stoppested der, hvor de bor eller der, hvor de skal hen - når de skal et stykke væk fra de store busruter eller togstationer. Det bringer den kollektive transport tættere på borgere og virksomheder på hele Sjælland og styrker mobiliteten.

- Vi er rigtig glade for, at vi nu kan tilbyde Plustur til borgerne, fordi det er med til at øge mobiliteten. Det er en fleksibel ordning, der styrker den kollektive trafik, og den vil især komme borgerne i områderne omkring Kirke Skensved og Karlstrup til gode. Samtidig er det nemt at benytte sig af Plustur, fordi det fremgår af Rejseplanen, og det gør det nemt og hurtigt at tilrettelægge sin rejse. Ordningen er virkelig med til at gøre den kollektive trafik mere mobil og fleksibel, og det sikrer, at borgerne kan komme rundt uden at være afhængig af en bil, siger borgmester Niels Hörup.