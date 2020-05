Tænd et lys 4. maj ? for at mindes og for at vise, at vi håber på, at fællesskabet og hverdagen kommer tilbage.

Tænd lys i aften

- I år er der måske særlig grund til, at vi sætter tændte lys i vinduerne 4. maj om aftenen. Det er jo en skik, der opstod i Danmark efter 2. verdenskrig. Nu behøvede danskerne ikke længere mørklægge byer for at undgå fjendske bombefly. Nu kunne de ånde frit og trygt lyse deres hjem op. I årenes løb er mange mennesker blevet ved med at sætte lys i vinduerne af ren og skær glæde for, at vi lever frit. Og så minder lysene os om, at vi skal værdsætte vores frihed og ikke tage den for givet. I denne tid oplever vi, at det, vi har taget for givet, er blevet taget fra os på grund af en virus. Så i år kan vores lys i vores vinduer sende det signal til dem, der går forbi ude på vejen, at vi sammen håber på en tid, hvor vi får fællesskabet og hverdagen tilbage igen.