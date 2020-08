Se billedserie - Vi har rigtig mange børn og familier, og de vil helt sikkert få glæde af vores nye overraskelse, siger Ulrik Thestrup, der er teknisk servicemedarbejder i Solrød Svømmehal. Foto: Kim Rasmussen

Svømmehal åbner midlertidigt og med nye forlystelser

Solrød - 04. august 2020

Renoveringen af Solrød Svømmehal er i fuld gang, og selvom den først skal være færdig om en måneds tid, gør svømmehallen klar til at åbne midlertidigt om præcis en uge. Nærmere bestemt uge 33.

Til den tid vil de vandglade gæster kunne opleve et par nye »forlystelser«, som specielt børnene bliver glade for, fortæller Ulrik Thestrup, uden at afsløre for meget.

Han er teknisk servicemedarbejder i svømmehallen og fortæller, at renoveringen er en større omgang, som både opdaterer den tekniske vandbehandling og ventilationssystem. Ifølge Ulrik Thestrup var det tidligere tekniske system, som sørgede for at sikre den optimale vandkvaliteten i bassiner, forældet, og de krævede for mange driftstimer at vedligeholde.

Den nye og mere moderne vandbehandling er allerede klar og har hjemme i kælderen under svømmebassinerne. Her kan vandkvaliteten følges minut for minut på en skræm, og i små glasrør undersøges der blandt andet for eventuelle svingninger i mængden af klor.

- Det er det sidste nye inden for vandbehandling, og hvis kvaliteten falder, går der en alarm med det samme, forklarer Ulrik Thestrup, der fortæller, at han kan styre systemet fra sin smartphone.

Midlertidig løsning

Generelt er det dog et automatisk system, der for eksempel selv regulerer mængden af klor efter behov.

- Det handler om hele tiden at kunne opretholde den samme, høje vandkvalitet, påpeger Thestrup.

At Solrød Svømmehal allerede kan åbne om en uge skyldes, at man har fundet en midlertidig udsugningsløsning, som skal fungere, indtil det nye anlæg er færdigt. Hos Solrød Kommune mener man umiddelbart, at det er første gang, man tager den midlertidige løsning i brug i en dansk svømmehal.

Nye vandforlystelser

Men det er ikke kun udluftningen og vandbehandlingen, som får en opgradering. Der kommer nemlig også et par nye vandforlystelser, og de vil også stå klar på mandag den 10. august, når svømmehallen åbner igen.

- Vi har rigtig mange børn og familier, og de vil helt sikkert få glæde af vores nye overraskelser, siger Ulrik Thestrup.