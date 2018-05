Sundhedsplejen genindfører 1,5 års besøg

- I den mellemliggende tid sker der rigtig meget i barnets liv med hensyn til udvikling, familierelationer, livsstil mm, som har stor betydning for barnets trivsel og sundhed. Alle børn skal have mulighed for en sund start på livet, derfor har vi haft et ønske om, at se familierne når barnet er omkring 1,5 år, så vi kan vejlede og rådgive om de ting, der optager familierne. Det giver mulighed for at opspore og sætte tidligt ind over for f.eks. mistrivsel hos barnet både mentalt og fysiske, siger ledende sundhedsplejerske Marthine Düring.