Her ses fra venstre: Niels Hörup, Tommy Olsen, Jens Meldgaard Ryhl og Tomas Lind. Foto: Solrød Kommune

Succes ved et tilfælde

Solrød - 27. november 2020 kl. 10:09 Kontakt redaktionen

Nordic2care, der sælger mobile luftrensere, bød borgmester Niels Hörup indenfor til en snak om virksomhedens tilblivelse og en rundtur i domicilet på Lerbækej i Solrød Strand.

Da Tommy Olsen, Tomas Lind og Jens Meldgaard Ryhl for første gang ved lidt af en tilfældighed mødtes, var der ingen af de tre forretningsmænd, der havde forudset, at de sammen skulle starte en virksomhed, som ville få stor succes med at sælge mobile luftrensere.

Men i dag er de driftige forretningsmænd glade for, at deres veje stødte sammen, for Tommy Olsen øjnede hurtigt, at de tre mænd ved hjælp af deres forskellige styrker kunne stable en god forretning på benene.

På deres visitkort står der derfor i dag henholdsvis adm. direktør, salgsdirektør og marketingsdirektør i Nordic2care, og de tre mænd har sammen skabt en stabil og succesfuld virksomhed.

I 2014 stiftede de nemlig virksomheden Nordic2care, som producerer og leverer mobile luftrensere til hele landet, og siden dengang for 6 år siden er det kun gået en vej - fremad. I dag beskæftiger virksomheden 16 medarbejdere fordelt over hele landet, og der er masser at se til.

- Selvom vi har fart på i dagligdagen, så er det vigtigt for os, at kunderne har en god oplevelse, derfor siger vi ofte til vores sælger: Du skal skynde dig langsomt, fortæller Tommy Olsen med et smil.

Det går faktisk så godt, at de tre stiftere arbejder på at udvide sortimentet i form af en antibakteriel film, der lægges på overflader og fjerner partikler - også f.eks. corona-partikler.

Virksomhedsbesøg er et af flere initiativer, som Solrød Kommune gør brug af for at få viden om og inspiration til, hvordan kommunen bedst muligt kan skabe vækst og udvikling, som sikrer lokale, private arbejdspladser. Ud over borgmester Niels Hörup er der ved virksomhedsbesøgene også repræsentanter fra Greve-Solrød Erhvervsservice og Solrød Kommunes jobcenter.