Strategi 2020: - Et overgreb på landsbyerne

- Der er mange fine intentioner i planstrategien, når det kommer til klimatilpasning - for vi er jo udfordret af vand, både fra oven og fra Køge Bugt - og den grønne dagsorden, der skal sikre en god biodiversitet. Men ikke alt er godt, og når planen lægger op til, at der kan udbygges seks hektar ved Solrød Landsby, så vil det jo faktisk betyde, at den holder op med at eksistere - og vokser sammen med Solrød Strand. Det samme kan der også ske ved Jersie Landsby. Det virker som et voldsomt overgreb på vores unikke landsbyer. De er hårdt ramt i disse år med for eksempel erhvervskilen og med den her nye planstrategi lader vi dem helt i stikken.

Da planstrategien blev diskuteret på det seneste møde, var det dog netop bekymringen for landsbyerne, der optog blandt andre Bo Nygaard Larsen (R). Han havde bidt mærke i, at der bliver talt om en fortætning af byggerier og endda muligheden for høje bygninger ved landsbyerne:

