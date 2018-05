Hvornår og hvordan det skal realiseres, er endnu uvist. Men der bliver nu arbejdet seriøst med at skabe Strandens Hus for enden af Østre Strandvej.

Strandens Hus-drømmen lever

Ideen har rumsteret i mange år. Men nu er det tid til at der rykkes på drømmen om at skabe Strandens Hus - et hus for enden af Østre Strandvej til brug for blandt andre kajakklub, windsurfere, vinterbadere, dagplejebørn og hvem der ellers kan få glæde at en ejendom lige ned til stranden.