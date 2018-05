Se billedserie Der har hele vejen i processen været bred opbakning til planerne om Strandens Hus, fortæller Jens Bang Liebst, der er formand for Solrød Strand Grundejerforening, som har lavet et ambitiøst projektforslag.

Strandens Hus: Mere P dræber grunden

Solrød - 30. maj 2018 kl. 16:39 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Strandens Hus i Solrød er et projekt som der er brugt mange kræfter på og som der er bred enighed om at arbejde for blandt brugerne af området i bunden af Østre Strandvej. Så er det ærgerligt, at projektet bliver kritiseret for ikke at rumme p-pladser nok, og for at en del af projektet indeholder en restaurant - som mange i Solrød har udtrykt ønske om.

Sådan lyder det fra Jens Bang Liebst, der er formand for Solrød Strand Grundejerforening, som netop har præsenteret det ambitiøse projekt med at skabe en ny attraktion i Solrød, hvor der er bedre plads til klubberne i området og samtidig mulighed for at spise med havudsigt.

- Vi har snakket med rigtig mange parter omkring projektet og der er et massivt ønske om at få en kulinarisk oplevelse ud til vandet, fortæller han og pointerer, at »problemet« med de manglende parkeringspladser er noget, der er blevet diskuteret fra allerførste dag.

- Det er klart et emne, der skal findes en løsning på, men hvis vi prøver at løse det på området, så dræber vi grunden. Vi kan aldrig selv løse problemet 100 procent for det kræver en politisk løsning, hvor man ser på, hvor der ellers kan skabes plads, siger Jens Bang Liebst.

Han påpeger, at der ikke så langt væk ligger en større parkeringsplads, og at projektforslaget udelukkende går ud på at skabe et attraktivt sted på de tre kommunale grunde, der i dag huser flere maritime klubber.

- Grundgrebet her har været at bevare grundenes særkende og samtidig skabe bedre faciliteter til klubberne i området, siger han og fortæller, at undervejs i processen har grundejerforeningen fået positive tilkendegivelser fra alle klubberne i området.

Kritikken blev rejst i DAGBLADET af Solrød Strand Kajakklub.