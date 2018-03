Skulle naturen igen vise sine mægtige kræfter og sende en ny stormflod mod Solrød og resten af Køge Bugt, er der selvsagt behov for at være godt beredt. Nu har kommunen en ny beredskabsplan for stormflod på vej, men først skal Handicaprådet og Ældrerådet have mulighed for at give deres besyv med i høringsfasen. Foto: Bjørn Ambjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Stormflodsplan sparket til hjørne

Solrød - 23. marts 2018 kl. 14:51 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvordan vil Solrød Kommune med sin beredskabsplan for stormflod sikre, at der er løsninger for borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, hvis der eksempelvis skulle opstå behov for evakuering af sårbare ældre og handicappede?

Dette spørgsmål stillede Arne Nowicki Pedersen, formand for Danske Handicaporganisationer i Solrød og for Handicaprådet i Solrød Kommune, forleden på byrådsmødet, efter at han havde nærstuderet den beredskabsplan for stormflod, som Solrød Byråd efter planen skulle have vedtaget. Sådan gik det imidlertid ikke, skriver DAGBLADET.

Et enigt byråd valgte således at udsætte sagen, efter at Arne Nowicki havde påpeget, at man burde havde inddraget Handicaprådet i en høringsfase.

- Vi taler om borgere, der i en krisesituation ikke kan medvirke til at sikre værdierne i deres ejendom eller evakuere sig selv i det hele taget. Hovedparten er desuden heller ikke digitale og vil derfor heller ikke kunne følge med på Facebook, som den nye plan ellers forudsætter, sagde Arne Nowicki.

- Vi kan ikke have stående, at vi ikke har været hele vejen rundt, sagde borgmester Niels Hörup (V) og fortsatte:

- Det er heller ikke afgørende, at vi vedtager den nu og her, så derfor kan vi vælge at udsætte sagen, så vi kan få Handicaprådets og Ældrerådets udtalelser med og via den vej få belyst, om der er noget, som ikke allerede dækkes ind af vores eksisterende beredskab, sagde borgmesteren videre.