Store og små fremtidstanker

Solrød - 10. august 2021 kl. 15:19 Af Tekst og foto: Jesper From

Der var stor spørgelyst fra de omkring 30, som var mødt frem mandag aften i Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter for at blive klogere på kommuneplanen for de kommende 12 år. Mandagen bød på et lignende borgermøde tidligere i Havdrup, hvor næsten dobbelt så mange var mødt. Men samlet set omkring 80 interesserede i at høre om fremtidsvisionerne, må siges ikke at være overvældende i en kommune med godt 23.000 indbyggere.

Der er ellers mange spændende projekter i kommuneplanen. Borgmester Niels Hörup (V) understregede, at det er de overordnede rammer, som ligger i planen, og at byrådet hvert 4. år skal godkende planen. Så det er ikke beslutninger, men visioner.

Kort sagt, så bestemmer Kommuneplan 2021 de overordnede mål og retningslinjer for, hvordan de fysiske rammer i Solrød Kommune ikke skal men kan udvikle sig.

Langt hovedparten ligger allerede i den gamle kommuneplan. Tre temaer skal revideres. Det er indenfor by-. og boligudvikling, åbne land og landsbyer samt klima og bæredygtighed.

Et af de mere markante input i kommuneplanen er muligheden for op til 150 nye boliger i Havdrup. Og Solrød Landsbys fremtid er der fokus på.

- Her afventer vi processen i helhedsplanen. Når og hvis, den landes, skal den indarbejdes i kommuneplanen, fortalte byplanlægger Susanne Prior Malling, der styrede slagets gang ved de to borgermøder og gav en grundig gennemgang af kommuneplanen.

Når det glæder boligpolitikken, er budskabet klart fra politisk side: Solrød skal være det bedste sted at bo - hele livet og for alle aldersgrupper. Intet mindre.

Den lille kommune er i stadig vækst. Det er populært at flytte til Solrød. Nye boliger er på vej. Det gælder på den gamle folkeskole i Jersie, Green Hills, Bovieran og Trylleskov Strand. I »Trylleskoven« er der snart fuldt udbygget med 810 boliger.

Spaden er endnu ikke sat i jorden i Havdrup til de måske kommende 150 boliger. De tre udtænkte områder til udbygning er Skovvænget Nord, Sallevvej Nord og Ørnesæde Øst. For at det hele ikke skal være »bombet til med boliger«, så er tanken, at 20 procent af områderne skal være rekreative.

Det nok mest hotte emne i kommuneplanen - og her i valgåret - er tankerne om et Borgernes Hus på Stationspladsen, hvor det er indarbejdet, at der kan bygges i fem etager.

- Vi ved ikke så meget om, hvordan det vil se ud. Lige nu er det også i høring, fortalte Susanne Prior Malling.

Emil Blücher (LA) var blandt tilhørerne og tog ikke overraskende ordet. Han er indædt modstander af det mulige projekt, som han konsekvent kalder det er nye rådhus. Hörup understregede at »Borgernes hus er tænkt som borgernes hus« kombineret med rådhusets funktioner. Og så slog han fast:

- Det er det nye byråd, som skal sige, at vi skal gå videre med projektet eller sige: Undskyld ulejligheden.

En borger undrede sig meget over »det nye rådhus«:

- Vi har under coronaen haft fleksible arbejdspladser. Jeg forstår ikke hvorfor Borgernes Hus er så vigtigt? I har selv været i pressen og fortalt om at man i højere arbejder hjemme og at der indføres fire dages arbejdsuger.

- I det åbne land er der områder, som kan forbedres eller udvikles. Fire nye områder er her i søgelyset. Ved Havdrup Kirke, en strækning langs Solrød Bæk, langs København-Ringstedbanen og så langs stranden, hvor en sjælden sommerfugl yngler.

Kommunens folk har også kigget på mulighederne for skovrejsning.

- Vi har besigtiget hele kommunen for at se på muligheden for mere skov. Det er ikke blevet til de store udvidelser, dog er der muligheder ved Skensved Å, forklarer byplanlægger Susanne Prior Malling.

Også syd for Solrød Landsby er der plads til mere skov.

Detailhandlen er også beskrevet i kommuneplanen - med fokus på lokalcentrene. Her åbnes der for, at butiksstørrelserne kan øges fra i dag 1000 til fremover 1200 kvm.

Spørgelysten blandt den lille forsamling var stor. Men langt fra alle spørgsmål kunne kommunens repræsentanter svare på, da de havde karakter af politik.

Der blev dog svaret på et spørgsmål omkring de mange nye boliger på vej, og om man så også har indtænkt den offentlige transport. Spørgeren gjorde opmærksom på, at det vil være umuligt at komme til og fra hjemmet i weekenderne og om aftenen.

- Den offentlige transport er ikke konkret indtænkt i kommuneplanen. Men man vil naturligvis revurderer. Der er allerede i dag mulighed for at benytte Flextur, hvor man kan transporteret fra kantsten til kantsten, forklarer byplanlæggeren.