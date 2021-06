Se billedserie Ud fra det store fremmøde og den livlige debat, er ingen i tvivl om, at borgerne i landsbyen vil det bedste for byen - og vil hinanden. Foto: FROM

Send til din ven. X Artiklen: Stor interesse for lille hyggelig landsby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Stor interesse for lille hyggelig landsby

Solrød - 29. juni 2021 kl. 13:55 Af Tekst og foto: Jesper From Kontakt redaktionen

- I dag skal vi arbejde med visionerne.

Byplanlægger Dan Gabriel Jensen fra Solrød Kommune styrede slagets gang, da borgerne i Solrød Landsby og alle andre interesserede mandag aften var inviteret til en visionsworkshop. Scenen var en gammel smuk lade på Materialegården i Den Lille Gade - og selvom varmen pressede sig på, var det ikke medvirkende til at holde igen på kreativiteten.

Der var rigtigt flot fremmødte. 63 tilmeldte samt en stor del af byrådets medlemmer havde sat et par timer af til at tænke store tanker for landsbyens fremtid med fokus på fællesskaber og mødesteder.

Solrød Landsby har aktuelt 506 indbyggere.

Indledningsvis understregede borgmester Niels Hörup, at aftenens input ikke på nogen måde var juridisk bindende.

Så der var »frit slag i bolledejen«.

- Men det her handler om de visionære og fysisk udviklingsmuligheder i Solrød Landsby.

De fremmødte blev efter en kort introduktion sat i arbejdsgrupper - anført af en bordformand, så ingen gode ideer gik tabt.

i første øvelse blev deltagerne forsynet med en tusch - en grøn til byens borgere og en rød til »dem udefra«. Nu var opgaven at finde kun en eller to fællesskaber, som man allerede er en del af i dag - samt fællesskaber, man savner.

Ved et af bordene sad Jakob Weis Nielsen. Han har boet med familien i Solrød Landsby siden 2014, og tager meget aktiv del i udviklingen af landsbyen blandt andet som suppleant i landsbylauget.

- Jeg er rigtigt glad for fællesspisningen, hvor vi kan komme hinanden ved. Det var lidt sværere at finde på, hvad jeg synes, vi savner i byen. Det skulle måske lige være en legeplads?

Det var tydeligt på snakken rundt ved bordene, at landsbyens fremtid er noget, som fylder meget. Derfor var det også svært for nogle ikke at komme med konkrete forslag fremfor at kigge lidt mere i helikopterperspektiv.

- Det er ikke en folkeafstemning, fortalte Dan Gabriel Jensen, som havde fuld forståelse for, at der kom konkrete forslag på bordet.

Efter at have grublet og diskuteret lystigt rundt ved bordene, blev der mulighed for at dele tankerne med resten af de fremmødte. Og der var ikke overraskende fokusområder, som gik igen og igen.

- Landsbyliv og at bo tæt på naturen. Der er jo en grund til, at vi har valgt at bosætte os i en landsby. Derfor skal Solrød Landsby ikke omdannes til et parcelhuskvarter, lød det fra een af deltagerne.

- Fred, ro og tæt på naturen. Det er derfor, vi bor i en landsby. Men vores store problem er trafikstøj, sagde en anden.

En tredje talte om at tryghed fylder meget:

- Vi vil gerne kunne færdes sikkert i byen - også om natten. Og så vil vi godt kunne gå rundt i byen uden at falde!

Hvad er godt - og hvad er skidt?

Det var der mange gode bud på.

Ved et af bordene var der enighed om, at trafikken gennem byen er et problem. Der blev talt om, at hastighedsgrænsen på 40 km/t ikke ligefrem bliver overholdt af alle.

På ønskesedlen var flere stiforbindelser, borde-bænkesæt og et grønt område ved kirkegården, som kunne anvendes til f.eks. en legeplads.

Fra juli til august blive der lavet et udkast til en helhedsplan for landsbyen. 11. november runder det byrådet, hvorefter det sendes til offentlig debat i fire uger. 20. december kommer helhedsplanen så igen på byrådsmødet.