Lige nu er tre klasser på Munkekærskolen sendt hjem efter der er konstateret 21 smittede på skolen. Også incidenstallet i hele kommunen er højt lige nu. Men ikke så højt, at der er risiko for at kommunen må lukke ned. Foto: Cecilie Hänsch

Større smitteudbrud på Munkekærskolen

Solrød - 20. maj 2021 kl. 08:51 Af Jesper From Kontakt redaktionen

Da dagens smittetal fra Statens Serum Institut blev offentliggjort i går eftermiddags, var Solrød drønet ind på en 4. plads over den kommune i landet med flest smittede - ud fra det såkaldte incidenstal, altså hvor mange smittede, der ville være i Solrød, hvis indbyggertallet var på 100.000 .

Incidenstallet lå på hele 240,7 og antal smittede på 56.

Grænsen for hvornår en kommune må lukke ned, er et incidenstal på 250. Så umiddelbart er Solrød snublende nær. Men så alligevel ikke.

For det man skal regne ud fra, er et testjusteret smittetal. Det vil sige, at hvis Solrødborgerne er rigtigt flittige til at blive testet, så vil chancen eller risikoen for at der bliver testet flere positiv også være højere. Derfor går man ind og testjusterer, og så falder incidenstallet til 156.

- Det er træls. Men der er stadig et stykke op til de 250, fortæller direktør Dorte Saabye, som godt forstå, at borgerne bliver bekymrede.

Grunden til at 56 er smittet med Covid-19 skal i høj grad findes på Munkekærskolen.

- Vi har et stort udbrud på Munkekærsskolen. 18 elever og tre lærere fra 5., 6. og 7. klasse er blevet konstateret smittet. Altså en betragtelig del af de 56 smittede i kommunen, forklarer Dorte Saabye.

Man har derfor taget konsekvensen og har sendt tre klasser hjem - en 5., en 6. og en 7. klasse.

Kommunen har været i dialog med Sundhedsstyrelsen, som har sagt, at der ikke er grundlag for at lukke hele skolen.

- 21 smittede er en betragtelig del. Men de har rimeligt godt styr på det på Munkekærskolen. Skolen har være hurtig til at reagere. De er meget opmærksomme på skolen på ikke at have så meget tværgående aktivitet. Det er ikke uvant med en eller to smittet i en klasse. Men ikke så mange, som nu, siger direktør Dorte Saabye.

Hvor og hvem, der har udløst de mange smittede på Munkekærskolen vides ikke.

- Der er ikke nogen speciel aktivitet, som har udløst smitteudbruddet. Men det må være sket i klasserummet, og kan være en superspreder.