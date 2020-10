Stemning for mere biogas i Solrød

Nu er et lokalplanforslag for området ved Solrød Biogas sendt i offentlig høring, så vejen banes for en eventuel udvidelse af anlægget.

Ved det seneste byrådsmøde kunne man fornemme, at flere tilhørere var kommet for at følge med i sagen om en mulig udvidelse af Solrød Biogas. Det blev også til flere bekymrede spørgsmål i den indledende spørgetid:

- Hvordan garanteres det, at Solrøds borgere ikke hæfter for driften ved et underskud på anlægget? Er byrådet opmærksom på, at den opnåede CO2-reduktion ikke tilfalder Solrød Kommune, men de kommuner, der leverer til anlægget? Er man også opmærksom på, at bebyggelsesprocenten i det åbne land hæves fra de nuværende 40 procent til 45 procent og er byrådet opmærksom på, at Solrød Biogas mangler at fremvise en driftsjournal for juni 2020?

Men alt det ér der skam styr på, forsikrede borgmesteren, før et flertal uden at ryste på hånden vedtog et plangrundlag for »Sjællands største biogasanlæg i en af Danmarks mindste kommuner«, som det blev formuleret af socialdemokraterne, der stemte imod lokalplanforslaget.