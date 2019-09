Stadionspeakeren på Solrød Stadion bortvist, efter at han til 50-års jubilæumskampen lørdag kaldte modstanderen fra Holbæk for »Muhammed United«. Helt uacceptabelt, siger FC Solrøds formand, der frygter straf fra DBU. Foto: Solrød FC

Stadion-speaker bortvist efter at have kaldt modstanderhold for »Muhammed United«

Solrød - 30. september 2019 kl. 11:59 Af Katrine Wied

Solrød FC risikerer at miste alle sine point i Serie 1, efter at stadion- speakeren på Solrød Stadion i lørdags kaldte modstanderholdet fra Holbæk for »Muhammed United«. Det frygter Solrød FC's formand, Mikkel Juul. Han kalder samtidig bemærkningen, der faldt over højtaleren, for helt uacceptabel.

Kampen skulle ellers have været højdepunktet ved fejringen FC Solrøds 50 års jubilæum.

- Bemærkningen faldt i det 91. minut i forbindelse med, at vi scorede. Det var en ren finke, der røg af panden i kampens hede. Personen er slet ikke racistisk. Han glemte bare, at han havde mikrofonen i hånden. Men det ændrer ikke på, at det var helt uacceptabelt, siger Mikkel Juul, der kalder det en dum sag for klubben.

Holdet fra Holbæk United reagerede med stor vrede på bemærkningen, og både Solrød FC's førsteholdstræner og formanden selv valgte på stedet at give dem en uforbeholden undskyldning.

- Han kunne have kaldt dem alt muligt andet. Det ville ikke have provokeret nogen, men man skal tale pænt over højtaleren. Hvad tilskuerne råber, kan man ikke styre, men noget andet er dét, der bliver sagt af speakeren, siger Mikkel Juul og erkender, at han selv er chokeret,

- For det gør man bare ikke, siger han.

Bortvist fra kampe

Efterfølgende har Mikkel Juul også sendt en skriftlig undskyldning til Holbæk United.

Samtidig besluttede formanden at bortvise stadionspeakeren fra fremtidige kampe på Solrød Stadion.

- Vi har foreløbig sagt, at han ikke skal komme til nogen kampe. I disse tider er vi nødt til at handle konsekvent. Vi ved, at FIFA og DBU har meget fokus på det, fortæller Mikkel Juul.

Frygter straf fra DBU Han frygter, at bemærkningen får konsekvenser for klubben og holdet.

- Vi risikerer at få sanktioner fra DBU. Jeg ved ikke, hvor hårde de bliver, men jeg kan være bange for, at de statuerer et eksempel, siger Mikkel Juul.

Han vurderer, at den hårdeste straf vil betyde, at DBU fratager Solrød FC pointene i Serie 1 og udsteder en bøde på 10.000 kroner til klubben.

- Vi ligger først i serien og vores førstehold har spillet rigtigt godt. Holdet var også meget oprørte og kede af, at det var sket.

Nye retningslinjer Mikkel Juul har omgående taget initiativ til at indkalde Solrød FC's bestyrelse til et møde om sagen.

- Vi bliver nødt til at skrive nogle retningslinjer. Vi skal være mere opmærksomme på de her situationer. Alle er godt klar over, at han aldrig kommer til at gør det mere, men vi er nødt til at agere. Vi vil ikke have hængende på os, at vi er en klub med den slags tendenser. Tværtimod arbejder vi meget på, at man skal tale ordentligt, slår Mikkel Juul fast.

Solrød FC slog Holbæk United 3-1.