Stadedage i Solrød

Solrød - 06. april 2018 kl. 14:13

Selv om foråret stadig lader vente på sig, skal det ikke forhindre os i at drømme om lunere temperaturer. I Solrød Center glæder man sig til, at sol, fuglekvidr og en masse hyggelige arrangementer for hele familien, kommer til at lokke masser af kunder og borgere til.

De i Danmark efterhånden velkendte og populære stadedage forsøger man at gøre til en fast tradition i Solrød Center. Dage, som summer af liv og hvor spændende små stadeholderer tilbyder deres produkter og services - helt ude i Centergaden, hvor kunderne kommer og går.

Syv lørdage hen over foråret og sommeren arrangerer centret Stadedage og arbejder lige nu på højtryk for at få fyldt gaden op af små lokale forretningsdrivende. Det kan være alt fra producenter af økologisk honning, brugskunst, hjemmelavede hobby-artikler, gaveartikler og meget mere.

- Vi søger stadig stadeholdere, som kunne være interesseret i at komme til Solrød Center og præsentere og sælge deres varer. Vi ved, at der findes mange små spændende kunsthåndværkere og andre kreative rundt omkring i kommunen, som vi håber har lyst til at deltage, siger centerchef Mia Ellman.

Der er planlagt Stadedage på følgende lørdage: 26. maj, 16. juni, 30. juni, 11. august, 25. august, 1. september.

Læs mere om Stadedagene på solrodcenter.dk hvor man også kan tilmelde sig som stadeholder.