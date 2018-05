Send til din ven. X Artiklen: Sproget blev omdannet til sjove lege til Sprogfitness Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sproget blev omdannet til sjove lege til Sprogfitness

Solrød - 04. maj 2018 kl. 14:22 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ord, motion og leg var endnu en gang i centrum, da Solrød Bibliotek afholdte Sprogfintess for vores kommende skolebørn.

Hvad er det modsatte kold? Hvilket ord starter med Z? Og hvilket dyr slår sig på brystet og brøler?

Det skulle vores kommende skolebørn fra vores tre folkeskoler finde svar på, da de fredag var til Sprogfitness på boldbanerne ved Uglegårdsskolen.

Tanken bag sprogfitness er at vække børnenes interesse for sprog, læring og motion gennem sjove lege. De skulle med andre ord ikke bemærke, at de ligeså godt kunne sidde og læse det hele i en bog - de skulle i stedet more sig og have det sjovt med nogle utraditionelle og aktive sproglege.

Det var et udspekulerede voksenformål, men det så endnu en gang ud til at lykkedes. I hvert fald var der masser af grin og leg rundt omkring på boldbanen.

Men børnene tog også legene alvorligt og måtte tænke sig om for at løse opgaverne. Det krævede meget koncentration, men lykken var stor, når de eksempelvis fandt ud af, at W passer på WC, når nu de ellers troede, det var et toilet.

Det var Solrød Bibliotek der afholdte arrangementet med hjælp fra frivillige kræfter. Blandt andet gav spirende pædagogtalenter fra produktionsskolen et nap med i dagens anledning.

Legene er oprindeligt udviklet langt herfra - nemlig i Aalborg. Her har pædagogstuderende fra UCN Aalborg og Aalborg Bibliotekerne samarbejdet om at få projektet på benene, da det er nemmere for mange børn at lære sproget, hvis det kan motioneres ind.