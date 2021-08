Der er fortsat lukket for hanen til springvandet i Solrød Center. En sag om for stort vandforbrug trækker ud - og et ansvar er endnu ikke placeret. Foto: Solrød Kommune

Springvandet kommer ikke til at springe i år

Solrød - 17. august 2021 kl. 13:31 Af Jesper From Kontakt redaktionen

Syn og skønssagen hos Voldgiftsnævnet om springvandet på Strandvejstorvet trækker fortsat ud, og der er endnu ikke placeret et ansvar for de konstaterede fejl.

Nu fjerner Solrød Kommune afspærringen og håber på en afklaring snart, så springvandet kan køre igen.

Det var tilbage i april 2020 at Solrød Kommune besluttede at lukke for vandet til springvandet på Strandsvejstorvet. Det skyldes, at vandforbruget var langt større end forventet i det ellers lukkede springvandssystem. Samtidig var kommunen nødsaget til at sende sagen til Voldgiftsnævnet for at få placeret et særskilt ansvar for problemet, så problemet kan blive løst, og Solrød Kommune igen kan lukke op for springvandet til glæde for alle de vandglade børn og voksne.

Etableringen af springvandet er dog en kompleks blanding af to fagentrepriser, og det er derfor en udfordring at få placeret et særskilt ansvar for problemet.

Det betyder desværre, at sagen endnu ikke er afsluttet, og det er derfor ikke muligt at få udbedret de konstaterede fejl og sætte springvandet i gang igen, er meldingen fra Solrød Kommune.

Siden fejlen blev fundet, har springvandet været afspærret, mens der har pågået undersøgelser af springvandet. Da sommersæsonen snart er ovre, når vandet desværre ikke at komme til at springe i år. Det er derfor besluttet at fjerne afspærringen og lappe belægning på pladsen i forventning om en forhåbentlig snarlig afklaring, så springvandet kan startes til foråret.

- Det er brandærgerligt, at springvandet, som mange børn har plasket løs i, stadig er slukket, og at sagen fortsat trækker ud. Men indtil vi har en afgørelse fra Voldgiftsnævnet, kan vi desværre ikke gøre andet end at vente tålmodigt, og så har vi en klar forventning om, at vi igen kan tænde for vandet til næste forår, siger teknisk chef Jens Saabye.