Spisested ved stranden trækker ud

Solrød - 24. december 2020 kl. 07:06 Af Jesper From Kontakt redaktionen

Det kommer nok til at tage en rum tid før, at der skyder en restaurant og/eller café i forbindelse med Strandens Hus - hvis det i det hele taget kommer til at ske.

For lige nu er status, at ingen ved første udbudsrunde har budt ind på den sokkelgrund, som er tiltænkt et spisested. Det har ikke givet panderynker i hverken administrationen eller byrådet, da corona-situationen helt naturligt afholder eventuelt interesserede i at byde ind.

Administrationen forslog på den baggrund overfor byrådet, at et nyt udbud først skulle sættes i søen, når byggeriet af foreningshuset påbegyndes.

- Restauranten har aldrig været et must fra vores side. Vi er dog ikke imod hverken salg af is eller smørrebrød. Men det skal ikke være en grillbar. Vores holdning er desuden, at der ikke skal gås på kompromis med hverken den vedtagne størrelse, åbningstiderne eller antallet af åbningsdage, er holdningen fra Emil Blücher (LA).

Henning Christiansen fra HavdrupListen mente, at det ville være en god idé at kigge en ekstra gang på udbudsmaterialet:

- Skal der bydes på sokkelgrunden, så skal det også være en sund forretning. Derfor foreslår jeg, at vi revurderer udbudsmaterialet.

Hvis det stod til DFeren Brian Mørch, så behøver projektet ikke at blive slået så stort op, som der er lagt op til med restaurantsdelen. Han syntes også det giver god mening, at kigge udbudsmaterialet efter:

- Måske skal restauranten gøres lidt mindre? Et sted, som solgte smørrebrød eller dagens ret til byens borgere?

Den radikale Bo Nygaard Larsen havde mest fokus på foreningsdelen.

- Lige nu har vi verdens største og grimmeste iskiosk. Jeg har intet imod en restaurant. Men vi er rendt ind i en pandemi, og så er der naturligvis ingen, som byder ind. Måske skulle vi se på, hvad der skal til for at nogle vil byde ind? Det bør vi få undersøgt. Men vi skal ikke have en grillbar ved stranden! Lad os lytte til dem, som eventuelt vil byde ind.

Lene Stevnhoved sagde på mandagens byrådet, at det mest fornuftige nu, er at vente med udlejningen af sokkelgrunden, men samtidigt at få sat gang i etableringen af foreningshuset.

- Det skal hverken være en Michelin-restaurant eller en lille snoldet smørrebrødsforretning, var holdningen hos Henning Christiansen.

Borgmester Niels Hörup (V) mente heller ikke tiden nu er til udlejning af sokkelgrunden:

- Vi må se om det nye udbud skal komme i slutningen af 2021 eller i 2022 - og på hvilke vilkår.