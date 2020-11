Se billedserie 33-årige Marie-Louise Tinsfeldt kommer til at stå i spidsen for Spar Nord i Solrød.

Spar Nord skyder op i Solrød

Solrød - 14. november 2020 kl. 07:34 Af Jesper From Kontakt redaktionen

I dag ligger der kun een bank i Solrød. Men det bliver der snart lavet om på.

- I Køge er der 11 banker, i Greve er der syv og i Solrød Strand er der på nuværende tidspunkt kun én bank. Vi synes derfor, at borgerne i Solrød Strand og omegn skal have en bank, der kan tilbyde det bedste af to verdener - den lokale og den nationale. Vi vil allerhelst være tæt på. Både når vi rådgiver vores kunder, og når vi støtter lokale initiativer og projekter, forklarer direktør for bankområde Køge Bugt, Jesper Køster.

Til at tegne den nye lokale bank har Spar Nord rekrutteret nuværende souschef i Spar Nords privatkundeafdeling i Køge Bugt, 33-årige Marie-Louise Tinsfeldt.

- Det er med stor tilfredshed, at vi nu kan løfte sløret for åbningen af endnu en ny afdeling på Sjælland. Vi er samtidig godt tilfredse med, at vi er lykkes med at få så stærk en leder som Marie-Louise Tinsfeldt til at stå i spidsen for den nye bank, og at vi allerede nu ser ud til at få samlet et stærkt hold til at bemande Spar Nord Solrød Strand, fortæller Jesper Køster.

Marie-Louise Tinsfeldt bor i omegnen af fem minutter fra Solrød Strand og har været både privatrådgiver og souschef i Spar Nord Køge Bugt. Hun har derfor indgående kendskab til lokalområdet og til Spar Nord som bank, og besidder dermed de rette kompetencer til at skabe de bedste forudsætninger for at sikre borgerne i og omkring Solrød Strand kompetent og personlig rådgivning i mange år frem samtidig med, at afdelingen skal bidrage med at øge bankens markedsandel i byen.

- Jeg er enormt ydmyg og ikke mindst stolt over, at Spar Nord mener, at jeg er den rette kvinde til at stå i spidsen for vores kommende investering i Solrød Strand. Pengeinstitutter begrænser i dag i større og større grad omfanget af deres lokale tilstedeværelse, og det er virkelig fedt at være en del af Spar Nord, som går mod strømmen på den front, fortæller Marie-Louise Tinsfeldt

Ifølge Jesper Køster, er Solrød Strand en by i rivende udvikling, hvorfor det er oplagt, at Spar Nord er til stede i byen.

- Selvom flere banker vælger at sammenlægge og lukke sine afdelinger, betyder det ikke, at behovet for fysisk tilgængelighed og fysiske møder er faldet i samme tempo. Vi oplever tværtimod stor efterspørgsel efter en lokal bank, der har fysisk tilstedeværelse, når større beslutninger skal tages som fx hus- og bilkøb eller pensions- og formuerådgivning. Mange kunder har derfor stadig behov for at basere de støre økonomiske beslutninger på et fysisk møde, hvor rådgivernes kendskab til deres kunder og kundens tillid til deres personlige rådgiver er altafgørende, fortæller han og fortsætter:

Spar Nord Solrød Strand vil få tilknytning til bankområde Køge Bugt under ledelse af direktør Jesper Køster. Afdelingen forventer at kunne slå dørene op i sine fysiske lokaler i andet kvartal 2021. Indtil da vil medarbejderne i Spar Nord Solrød Strand have sin daglige gang på Søndre Alle i Køge.

Der er endnu ikke - i hvert fald officielt - sat adresse på, hvor Spar Nord kommer til at ligge i Solrød.