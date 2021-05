Det er mere vigtigt end nogensinde under coronakrisen, at man tager over og bliver testet et af stederne i Solrød. De høje smittetal kan få barske konsekvenser. Foto: Jesper From Foto: FROM

Solrøds borgmester: - Vi er meget tæt på en automatisk nedlukning af hele kommunen

Solrød - 21. maj 2021 kl. 15:10

En nedlukning vil have store konsekvenser for borgere, erhvervsliv og foreningsliv, og derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan for at bryde smittekæderne, lyder opfordringen fra borgmester Niels Hörup.

75 smittede borgere de sidste syv dage i Solrød Kommune og en testjusteret incidens på 211. Det er de seneste smittetal, som Statens Serum Institut har offentliggjort fredag eftermiddag. Der er en markant stigning i smittetallene i forhold til torsdagens tal, hvor der var 54 smittede borgere de sidste syv dage og en testjusteret incidens på 175. Det er fortsat smitteudbruddet på Munkekærskolen, hvor 24 elever og tre lærere er konstateret smittede, som vejer tungt i smittetallene.

De nyeste smittetal giver anledning til bekymring i Solrød Kommune, da hele kommunen er i fare for at blive ramt af en automatisk nedlukning. Ved en testjusteret incidens på 250 eller derover bliver hele kommunen ramt af en automatisk nedlukning, som betyder, at bl.a. grundskoler, SFO, klubtilbud, fritid- og foreningsaktiviter m.m. bliver lukket ned, og samtidig kan Folketingets Epidemiudvalg lukke det lokale erhvervsliv.

- Vi er meget tæt på en automatisk nedlukning af hele kommunen, og det er en situation, som vil have enorme konsekvenser for både borgere, erhvervslivet og foreningslivet. Derfor opfordrer jeg stærkt til, at vi står sammen, viser omhu og gøre alt, hvad vi kan for at bryde smittekæderne og undgå en nedlukning. Pinsen står for døren, og det kan være anledning til at mødes til pinsefrokost med familie og venner, men jeg vil opfordre til, at man udskyder årets sammenkomst til næste år, så vi begrænser den sociale kontakt. Det er ikke en nem situation, men vi er nødt til at løfte i fællesskab og begrænse vores sociale kontakt, for at vi kan bekæmpe smittestigningen, siger borgmester Niels Hörup.

- De sidste 14 måneder har vi i fællesskab kæmpet en brav kamp mod coronavirus, og selvom vi kan ane en tilbagevenden til en mere normal hverdag i horisonten, så er det ikke tid til at slippe bremsen endnu. Jeg ved, at mange har glædet sig til genåbningen, men det er ikke nu, at vi skal sætte alt over styr, men vi skal i stedet holde fast og bl.a. huske at blive hjemme isolation, indtil du har fået svar på din tests, så du er sikker på ikke at bringe en eventuel smitte videre til andre.

I Solrød Kommune kan du blive PCR-testet ved parkeringspladsen ved siden af Aktivitets- og Frivilligcenteret. Du bestiller tid til PCR-test på www.coronaprover.dk med NemID eller på telefon 70204233. Du kan også blive kviktestet i et af Falcks to kviktestcentre i henholdsvis Solrød Idrætscenter, Tingsryds Alle 27, 2680 Solrød Strand eller den gamle Fakta-butik på Møllemarken 12, 4622 Havdrup, og der er ingen tidsbestilling. Børn ned til 6 år kan blive testet, hvis der er samtykke fra deres forældre til testen. Børn skal selv kunne medvirke til testen.

Solrød Kommune anbefaler, at borgere downloader myndighedernes smitte|stop-app, som hjælper myndighederne med smitteopsporing. App'en kan hentes på www.smittestop.dk.

Man kan holde sig orienteret om myndighedernes anbefalinger på www.coronasmitte.dk, og om coronasituationen i Solrød Kommune på www.solrod.dk/corona.