Solrød ude af corona-søgelys: Smittetal falder

- Vi har netop fået at vide fra Styrelsen for Patientsikkerhed, at der på grund af det lave antal smittede ikke er særlig grund til bekymring i Solrød Kommune. Styrelsen ser derfor ikke nogen grund til at iværksætte særlige initiativer i Solrød Kommune. Den seneste nye opdatering viser, at antallet af nye smittede nu er faldet yderligere til i alt fem personer den seneste uge, skriver Solrød Kommune på Facebook.