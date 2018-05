Golden coins isolated on white background

Send til din ven. X Artiklen: Solrød spinder guld på udstykning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Solrød spinder guld på udstykning

Solrød - 03. maj 2018 kl. 12:16 Af Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Også i 2017 var Trylleskov Strand og Havdrup Vest medvirkende til at pengene er strømmet ind i kommunekassen. Men der har også sidste år været mange anlægsudgifter. Faktisk er der brugt 111,2 millioner kroner til anlæg. Blandt de dyre udgiftsposter er den nye tilbygning i plejecenter Christians Have, en større udbygning af daginstitutionen Bølgen på Engmosevej, og så skal der også bruges et vist beløb på en tiltrængt opdatering af Havdrup Skole.

- Samtidig er der kommet flere medarbejdere til ældreområdet, og for at skabe gode arbejdsforhold og sikre et tæt samarbejde faggrupperne imellem, så er hjemme- og sygeplejen blevet samlet i nye lokaler oven på biblioteket, fortæller borgmester Niels Hörup (V).

Men det hele løber aldeles fint rundt med de massive indtægter fra grundsalget, som gav svimlende 135,1 millioner kroner.

- Det går rigtigt godt, og så har vi ovenikøbet mulighed for at udstykke for yderligere 100 millioner kroner. Det viser om noget, at Solrød Kommune ikke er i krise, fortæller Emil Blücher (LA).