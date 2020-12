Der er direkte adgang til testcenteret fra gaden. Så man skal ikke gå ind gennem indgangen til Solrød Aktivitets- og Frivilligcenteret.

Solrød skruer op for testningen

Solrød - 15. december 2020 kl. 08:02 Af Jesper From Kontakt redaktionen

Borgerne i Solrød vil hellere end gerne cov19-testes. Det har betydet, at man har skullet væbne sig med god tålmodighed, hvis man ønskede at benytte testcentret ved Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter. Faktisk har det været så meget tryg på, at der helt frem til juleaften måtte meldes alt optaget.

Men nu bliver der mulighed for at mange flere kan få en vatpind i munden og forhåbentligt et negativt udslag på en covid19-test.

Fra i morgen, onsdag 16. december, og frem til 23. december vil testcentret i Solrød være åbent alle ugen dage fra klokken 10 til 15. Altså også i weekenden.

Det er på grund af det stigende smittetryk i Solrød Kommune, at Region Sjælland har valgt at udvide antallet af testdage.

Testcenteret har lukket i juledagene fra 24. december til og med 29. december og holder åbent igen onsdag 30. december, hvorefter man igen kan bestille tid til test onsdage og fredage klokken 10 til 15 - dog er der lukket fredag 1. januar 2021.

Der er direkte adgang til testcenteret fra gaden, så man skal ikke gå ind gennem indgangen til Aktivitets- og Frivilligcenteret.

Man bestiller testtid til test på www.coronaprover.dk med NemID eller på telefon 7020 42330.

Hvis man føler sig så syg, at man har brug for at tale med en læge, eller dine symptomer bekymrer dig, skal man kontakte egen læge. Lægen vil så vurdere, om man både skal testes og undersøges af en sundhedsperson.

Vær opmærksom på, at man ikke kan få en hurtigtest på det lokale testcenter.