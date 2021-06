Solrød siger nej tak til arresthus

Justitsminister Nick Hækkerup har skrevet ud til ni kommuner i jagten på et sted til et nyt arresthus. En af de kommuner, ministeren havde i sigtet, var Solrød. Men her er der et klart nej tak.

»Tak for din henvendelse om egnede arealer til et nyt områdearresthus. Solrød Kommune har oplevet en mærkbar vækst gennem det seneste årti og har et fortsat ønske om vækst som bosætningskommune. Det er en positiv udvikling, som dog sætter de begrænsede tilbageværende arealer til byudvikling under hårdt pres. Vi har gennemgået både kommunale og private arealer og det er desværre ikke muligt for os at pege på egnende arealer til et nyt områdearresthus i Solrød Kommune.«