Solrød i top-10 over landets mest erhvervsvenlige

Netop Dansk Byggeri vurderer således i sin seneste opgørelse, der blev offentliggjort mandag, at Solrød er Danmarks 9. mest erhvervsvenlige kommune, hvilket er et hop på ni pladser frem 18. pladsen sidste år. Året før, altså i 2018, var Solrøds placering såmænd »blot« en 32. plads.

- Tillykke til Solrød, hvor er det bare flot, at de blander sig med de bedste i hele landet. Det er ikke en placering, man kommer sovende til. Solrød har arbejdet for sagen, og det lønner sig nu. Også tillykke til Lejre, Køge og Sorø på henholdsvis plads nummer 17, 21 og 25. Det er godt gået, at vi i Region Sjælland har fire kommuner i top-25, udtaler formand for Dansk Byggeri Sjælland & Lolland-Falster Jesper Toftebjerg Andersen.