Solrød fejret med 64 flotte farverier

- Vi har taget et som en sjov udfordring og lige som en kunstner ikke altid kan vente på guddommelig inspiration, men nogle gange bare må gå i gang og gøre noget, forestiller jeg mig også, at lokalpolitikere er drevet af at få noget til at ske, sagde foreningens formand Hanne Nielsen ved afsløringen.