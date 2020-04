Solrød fejrer 50 års historie med jubllæumsskrift

I dag, 1. april 2020, har Solrød Kommune 50 års jubilæum, og der er sket meget på fem årtier. I dag har Solrød Kommune over 23.000 borgere, og kommunen har fået S-togsstationer, Solrød Svømmehal, Aktivitets- og Frivilligcenteret, Havdrup Bymidte, sansehaven ved Plejecenter Christians Have og meget, meget mere.

- Jubilæumsskriftet er en markering af Solrød Kommunes tilblivelse og udvikling fra fortid over nutid til fremtid. En udvikling, som vi kan være stolte af, fordi vi er en velfungerende kommune, der er præget af et godt samspil mellem aktive borgere, foreninger, virksomheder og byrådet. Jubilæumsskriftet er spændende læsning og giver et godt indblik i, hvordan Solrød Kommune har udviklet sig siden 1970, og hvor vi er på vej hen, siger borgmester Niels Hörup.

- Det er ærgerligt, at vi ikke kan fejre jubilæet samlet til diverse arrangementer, men jeg håber, at vi kan fejre jubilæet sammen - hver for sig - hjemmefra stuerne. Det digitale jubilæumsskrift har den fordel, at alle kan læse det, uanset hvor de befinder sig, så jeg håber, at alle vil læse med og fejre kommunens jubilæum, siger borgmester Niels Hörup.