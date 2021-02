Send til din ven. X Artiklen: Solrød får lokalt vaccinationscenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Solrød får lokalt vaccinationscenter

Solrød - 11. februar 2021 kl. 11:48

Der er allerede et testcenter for COVID-19 i Aktivitets- og Frivilligcenteret i Solrød Kommune, og nu melder Region Sjælland ud, at borgerne i Solrød Kommune også kommer til at kunne blive vaccineret i Aktivitets- og Frivilligcenteret.

Det lokale vaccinationscenter er dog endnu ikke åbent, da Region Sjælland endnu ikke har modtaget nok vacciner til at kunne åbne for vaccinationer i Aktivets- og Frivilligcenteret. Når Region Sjælland modtager nok vacciner er regionen dog klar til at vaccinere i alle 17 kommuner i Region Sjælland.

Man skal være opmærksom på, at man kun kan bestille tid til vaccination, hvis du har modtaget et brev i din eBoks eller et fysisk brev med en indkaldelse til vaccination.