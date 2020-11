Send til din ven. X Artiklen: Solrød får en vandtankvogn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Solrød får en vandtankvogn

Solrød - 25. november 2020 kl. 15:34 Kontakt redaktionen

I juni vedtog Solrød Byråd en ny risikobaseret dimensionering for kommunens beredskab, som vurderer forskellige behov for fx mandskab og udstyr. I den forbindelse blev det besluttet at placere en vandtankvogn i Solrød Kommune, som skulle indgå i den samlede vandforsyningsstrategi for de tre samarbejdskommuner Solrød, Køge og Stevns.

Beslutningen blev truffet i kølvandet på, at det fælleskommunale redningsberedskab Østsjællands Beredskab (ØSB) i 2019 blev opløst, og at Solrød Kommune herefter indgik i et nyt beredskabssamarbejde med Køge og Stevns kommuner, hvor forudsætningerne var anderledes end i det tidligere beredskabssamarbejde.

Efter anbefaling fra det lokale Brand og Redning Solrød har byrådet derfor på byrådsmødet den 23. november 2020 valgt at godkende en model, hvor Solrød Kommune i første omgang lejer en vandtankvogn af Falck og senere hen erstatter den med en anden tankvogn, der overtages af beredskabssamarbejdspartneren ETK Brand og Redning i Køge Kommune, som står over for udskiftninger i deres vognpark.

Vandtankvognen skal placeres på Station Solrød fra den 1. januar 2021, hvor mandskabet også øges med to personer.

- Som det ser ud nu, er den bedste løsning midlertidigt at leje en vandtankvogn, da der er meget lang leveringstid på vandtankvogne, forklarer borgmester Niels Hörup.

- I vores gamle samarbejde i ØSB var der en tankvogn tæt på, som vi kunne trække på, men nu er det nedlagt, og derfor er det nødvendigt med en tankvogn på Station Solrød. Det er altafgørende for byrådet, at vi har en risikobaseret dimensionering, som sikrer et godt og robust beredskab i Solrød Kommune, så vores borgere og erhvervsdrivende kan føle sig fuldstændig trygge og være helt sikre på at få den rette hjælp, hvis ulykken er ude. Det har vi nu, og vi har i det hele taget et rigtig godt samarbejde i det nye beredskab.