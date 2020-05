Solrød Svømmehal renoveres for knapt fem millioner

Solrød Svømmehal vil være lukket i længere periode, men renoveringen står på.

27. maj 2020

På grund af en nødvendig renovering, der skal sikre, at både luft- og vandkvaliteten er i top, er Solrød Svømmehal lukket i uge 27-38.

Den populære svømmehal i Solrød Kommune trænger til en gennemgang og opdatering af de tekniske anlæg. For at sikre at både sundheden og sikkerheden er i top, har byrådet derfor på byrådsmødet den 25. maj 2020 frigivet 4.950.000 kr. til en udbedring af de tekniske anlæg og en udskiftning af både ventilationsanlægget og vandbehandlingsanlægget.

Det betyder, at Solrød Svømmehal er lukket fra uge 27 og frem til uge 38, hvor det forventes, at svømmehallen kan genåbne.

- Kvaliteten skal naturligvis være i orden i vores svømmehal, som rigtig mange borgere i alle aldre er glade for at bruge, og derfor må vi i gang med en større renovering, siger Ivar Haugaard-Hansen, formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi må holde svømmehallen lukket i elleve uger, men det er nødvendigt for, at vi på den lange bane kan blive ved med at holde svømmehallen åben, og vi har valgt at lukke ned henover sommerferien, så færrest muligt borgere bliver berørt af lukningen.

Det er virksomhederne Ventilationspartner ApS og Scan Water A/S, der har vundet udbuddene på den omfattende opgave.