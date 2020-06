Send til din ven. X Artiklen: Solrød Rådhus genåbner med tidsbestilling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Solrød Rådhus genåbner med tidsbestilling

Solrød - 11. juni 2020 kl. 09:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag 15. juni åbner Solrød Rådhus igen for personlige henvendelser. Genåbningen af rådhuset vil dog være omfattet af en række retningslinjer for at mindske risikoen for smitte af coronavirus. Som noget nyt skal du på forhånd bestille en tid til fremmøde i Borgerservice, Job- og Socialcenteret, Jobhuset samt Visitation og Koordination. I øvrige afdelinger skal der ikke bestilles tid før fremmøde.

Tidsbestillingen skal være med til at sørge for, at der ikke er for mange mennesker samlet ad gangen, så vi overholder retningslinjerne fra myndighederne. Du bedes vente med at møde op til den tid, du har bestilt og ikke før.

Fra fredag 12. juni kan du bestille tid til personlig betjening i Borgerservice på www.solrod.dk eller ved at ringe på tlf. 56 18 20 00. Du kan bestille tid til personlig betjening i Visitation og Koordination ved at ringe på tlf. 5618 2428.

Job- og Socialcenteret samt Jobhuset genåbner ligeledes for personlig betjening, men du skal fortsat søge alle ydelser digitalt. Har du brug for personlig betjening i Job- og Socialcenteret eller Jobhuset, skal du bestille tid ved at ringe på tlf. 5618 2187.

Tidsbestilling pr. telefon skal ske i rådhusets åbningstider.

- Vi skal fortsat passe på hinanden, og derfor vil samtlige bygninger inden genåbningen blive gjort klar til at tage imod jer i rammer, der lever op til sundhedsmyndighederne retningslinjer. Du vil derfor møde tydelig skiltning og vejledning, som du bedes efterfølge. Samtidig er det fortsat vigtigt, at du ikke møder op, hvis du har symptomer på sygdom, oplyser Kommunen.

Man kan fortsat ringe til Solrød Kommune, som man plejer på tlf. 5618 2000 inden for åbningstiderne.