Solrød Gymnasium gør klar til mere genåbning

I teorien betyder det for Solrød Gymnasium, at 9 afgangsklasser på skift nu kan møde ind og modtage en uges fysisk undervisning, være sammen med deres kammerater og lærere. I praksis sker der dog ikke de store ændringer. For både 3.g'ere og 2.hf'ere er som altid før påske hjemme og skrive deres store skriftlige eksamensopgaver, der senere skal forsvares mundtligt. Det handler om Stor Skriftlig Opgave for hf'erne (SSO) og Studieretningsprojektet for 3.g'erne (SRP).

- Vænne os til et scenarie resten af skoleåret, hvor klasser hjemsendes on and off - også fordi lyntests som bekendt kan give falske positive testssvar, som så efterfølgende kan afkræftes. Heldigvis er lærerne på Solrød Gymnasium fantastisk dygtige til hurtigt at glide direkte over i virtuel undervisning med mange forskellige elevaktiverende arbejdsformer. Og eleverne følger trop - alle gør det virkeligt så godt de kan. Sådan har det været siden 1. nedlukning i marts 2020, og vi er kun blevet bedre til at håndtere situationen på en måde, der sikrer mest mulig læring under omstændighederne. Det er jeg stolt af som rektor. Og samtidigt må jeg bare sige, at jeg virkelig savner vores medarbejdere og elever. At vi alle brændende ønsker os alle vores sjove og spændende skoleaktiviteter tilbage. Og at jeg vil gøre alt for, at vi holder balancen mellem høj sikkerhed og mental trivsel for os alle i denne udfordrende tid. En ungdomsskole uden unge er som et drivhus om vinteren. Vi mangler næring i kraft af hinandens smil, kram og venskabelige dunk i ryggen.