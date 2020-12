Sognepræst Kristine Stricker Hestbech og 30 af hendes medborgere er blevet smittet med Covid-19. Hun appellerer i et debatindlæg i Kristeligt Dagblad til, at gudstjenesterne - med sang - juleaften aflyses. Foto: Bjørn Armbjørn

Sognepræst smittet med corona: - Jeg har det ikke særligt godt

Solrød - 17. december 2020 kl. 10:18 Af Jesper From Kontakt redaktionen

Sognepræst Kristine Stricker Hestbech hiver noget efter vejret, da DAGBLADET kontakter hende efter, at det er kommet frem, at 31 borgere i Havdrup - inklusiv sognepræsten - i forbindelse med kirkelige arrangementer er blevet Covid-19-smittet.

- Jeg har det ikke særligt godt. Det er gået på lungerne, og jeg føler en kræftesløshed i hele kroppen. Jeg har hver dag nye symptomer.

Smitten har bredt sig, selvom alle de anbefalede forholdsregler var blevet overholdt ved nogle forskellige arrangementer.

- Vi må bare ikke tro os sikre, selvom vi overholder restriktionerne. Virus er nok ligeglad med mundbind, ligeglad med en eller to meters afstand, sukker sognepræsten.

- Biskopperne siger, at vi skal gennemføre juleaftens gudstjenester. Med sang. Selvom det er det værste. Sangen, der spreder spyttet usynligt ud i rummet og lader virusset dale tyst som sne ud over os alle sammen.

Sognepræsten så helst, at man helt droppede juleaftens gudstjenester, men den beslutning ligger ikke hos den enkle kirke.

- Nej, vi må ikke bare droppe julegudstjenesterne. Det er noget, som biskoppen skal give os lov til. Han siger, at det er forsvarligt med gudstjenesterne juleaften.

Biskoppen har ikke forholdt sig til det konkrete tilfælde i Havdrup, men udtalt sig generelt.

Hvornår smittespredningen lige er sket - og hvem der i givet fald kan være supersprederen - er svært at gætte sig frem til.

Kristine Stricker Hestbech fortæller, at der 29. november blev holdt 1. søndag i advent i Havdrup Sognehus med 42 deltagere. 2. december var den lokale børne- have til julegudstjeneste, om eftermiddagen var seks personer til meditativ skumringsstund i kirken, og samme aften samledes 25 i sognehuset til filmaften. 3. december holdt kirken afskedsreception for en medarbejder.

Sognepræsten slår en tyk streg under, at ved alle arrangementer blev restriktionerne overholdt til punkt og prikke.

2. december klager kirke- og kulturmedarbejderen over sløjhed, og tre dage senere kommer meldingen fra en kirkegænger, som er testet positiv. Derefter et medlem af menighedsrådet. Nu får Kristine Stricker Hestbech det også dårligt. Nu går det stærkt, Kristines kollega klager også over helbredet - og nu også organisten. Alle er coronasmittede, og i samråd med biskoppen besluttes det, at sognehus, kirke og kirkegård lukkes helt ned.

Som dagene går melder flere og flere sig med en positiv Covid-19-test. Fredag 11. december er status 31 smittede - alle folk, som har være til kirkelige arrangementer eller gudstjenester. Deriblandt ni medarbejdere ved kirken og fire fra menighedsrådet.

- Jeg spørger mig selv: Ville det ikke klæde kirken selv at tage beslutningen om, at juleaftens gudstjenester foregår i hjertet og ikke i kirken - i stedet for, at det er myndighederne, der må gøre det? Og måske for sent? siger Kristine Stricker Hestbech.

Som det ser ud lige nu, så bliver der holdt to gudstjenester juleaften i Havdrup kirke med 45 tilmeldte.