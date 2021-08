Borgmesterkandidat Jonas Ring Madsen var en tur i Havdrup sammen med Marianne Vind og Dennis A. Jørgensen og dele roser ud og få en snak med folk på gaden. Foto: Charlotte Levin

Socialdemokratiet: Havdrup skal tages alvorligt

Solrød - 17. august 2021 kl. 09:19 Kontakt redaktionen

I anledningen af at der var 100 dage til kommunal- og regionsvalget den 8. august, var Socialdemokratiet i Havdrup Center for at dele røde roser ud. Det kom der flere gode snakke ud af, skriver partiet i en pressemeddelelse.

Både Jonas Ring Madsen, Borgmesterkandidat i Solrød Kommune, Dennis A. Jørgensen, kandidat til Region Sjælland og EP-medlem Marianne Vind, var på gaden denne formiddag. Så alle muligheder for en god politisk snak var til stede, og det var der mange, der havde lyst til.

- Det er altid skønt at mærke det lokale engagement her i Havdrup. Det er noget helt særligt, og noget vi skal være stolte af. Der er ingen tvivl om, at borgerne er optaget af de store velfærdsområder som bekymringer om for få pædagoger, er der plads til børnene i daginstitutionerne, kan vi levere den ældrepleje, man kan forvente osv. Derfor skal der nye løsninger til, og vi har modet til at forandre, så vi kan levere mere velfærd for de samme penge i fremtiden, siger Jonas Ring Madsen, borgmesterkandidat for Socialdemokratiet

Ny helhedsplan for Havdrup

Havdrup har udviklet sig meget de seneste år med flere nye boliger og flere nye indbyggere. Det har resulteret i, at der er oprettet en lokal borgergruppe der aktivt arbejder for mere indflydelse til borgerne, når det handler om by- og boligudviklingen i Havdrup. Det møder stor forståelse hos Socialdemokratiets Borgmesterkandidat.

- Havdrup har været i en rivende udvikling de seneste år, men vi har glemt at tage borgerne med på rejsen. Derfor foreslår vi, at der laves en ny helhedsplan for Havdrup, hvor borgerne får indflydelse på, hvordan vi i fællesskab udvikler og skaber fremskridt for Havdrup. Helhedsplanen skal blandt andet levere langtidssikrede løsninger på boligudviklingen, på infrastrukturen, sikre skoleveje, grønne områder, flere cykelstier osv. Havdrup og Havdrupborgerne skal tages alvorligt, og det ansvar tager vi på os, siger Jonas Ring Madsen

Ingen må blive tabt i sundhedssystemet

Ikke alt handlede om kommunalvalget. Dennis A. Jørgensen som er socialdemokratiets lokale kandidat til Region Sjælland, mødte spørgsmål om kvaliteten på sygehusene, sundhedssystemet og samspillet mellem Region Sjælland og Solrød kommune.

- Det er altid fantastisk at komme ud og tale med vælgerne om det som betyder noget. Det at føle sig tryg i dagligdagen betyder rigtig meget. Vi skal alle kunne stole på, at hjælpen er der, hvis vi kommer i en svær situation. Der er sket store forbedringer de sidste fire år i samarbejdet mellem regionen og kommunen, og det vil jeg arbejde hårdt for fortsætter, så vi sikrer, at ingen patienter bliver tabt mellem to stole i sundhedssystemet, siger Dennis A. Jørgensen, Socialdemokratiets lokale kandidat til Region Sjælland.