Smut forbi - og bliv døbt

- Vi formoder, at der er mange børn, som ikke er blevet døbt, da deres forældre ikke har haft mulighed for at holde fest bagefter. Vi synes, at børnene skal have mulighed for at blive døbt, og derfor tilbyder vi en mere uformel drop in-dåb, hvor forældre og barn blot kan møde op på dagen", fortæller præst Mona Møberg Larsen og fortsætter: