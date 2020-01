Nu er det ganske vist, at Strandens Hus bliver en realitet.

Slaraffenland for vandhunde: Nyt byggeprojekt på stranden

Solrød - 28. januar 2020 kl. 12:01 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Strandens Hus bliver en realitet. Mandag aften vedtog et enigt byråd en anlægsbevilling til de første dele af byggeriet og en endelig vedtagelse lokalplan for huset ved vandet.

Bemærkningerne fra byrådsmedlemmerne handlede blandt andet om parkering.

- Inden Strandens Hus står færdigt, skal vi finde en løsning på parkeringsproblematikken. Hvis vi anlagde 200 parkeringspladser, vil der alligevel ikke være plads nok til alle. Vi skal fra kommunal side gøre vores for, at der ikke ender en masse parkering i folks indkørsler så vi ikke efterlader problemerne hos borgerne, sagde Emil Blücher (LA).

- Man skal holde sig for øje, at mange borgere har en holdning om, at kan man parkere et sted, så gør man det, uanset, at der et parkering forbudt-skilt. Hvis vi fjerner handicapparkering og affaldsortering fra den del, der ligger i midten af området, vil man skulle sørge for, at ingen biler kan parkere her. Så har man mulighed for at lave parkeringspladser senere, påpegede han.

Både Venstres Lene Stevnhoved og Socialdemokratiets Jonas Ring Madsen påpegede, at det nu var valgløfter, som blev indfriet.

Fra Dansk Folkeparti referede Brian Mørch en bekymring.

- Vi har været bekymret for, hvor projektet landede, valg af størrelsen på restauranten og det samlede udtryk. Men der er blevet lyttet et godt stykke hen af vejen. Det er vigtigt, at vi bliver ved med at lytte til de forskellige interessenter, herunder naturfredningsforeningen, sagde Brian Mørch.

Henning Christiansen fra Havdruplisten hæftede sig ved, at Strandens Hus bliver til glæde for de mange vandsportsforeninger og borgere i al almindelighed.

- Vores strand er en af kommunens vigtigste aktiver. Der har manglet moderne og tidssvarende faciliteter. Der har været mange interesser og følelser i spil. Det har vi forsøgt at lytte til i forbindelse med den endelig udformning af hele området, blandt andet nedskallering af den private restaurantdel, som mange syntes var for stor, sagde Henning Christiansen.

Fra Konservative var det blot en konstatering af, at partiet støtter projektet.

- Vores indstilling til sagen har været kendt hele tiden, sagde Hans Odder.

Bo Nygaard Larsen, Radikale Venstre, kaldte Strandens Hus for det mest visionære, der er truffet beslutning om i mange år i Solrød Kommune.

- Da jeg for 15 år siden stod og kiggede ind i Danmarks største ishus og Nordeuropas grimmeste cykelstativ, tænkte jeg, at det måtte kunne gøre bedre. Det gik op for mig, at der er stor aktivitet på den strand og at vi ikke udnyttede potentialet godt nok. Da vi begyndte at drøfte muligheden for Strandens Hus, var jeg straks på.

- Oven på en god juleferie er der nu stemning for at nedskalere restauranten. Det er jeg glad for. Man kan overveje at gøre parkeringen tidsbegrænset, så ville man tvinge borgerne til at parkere langt fra, sagde Bo Nygaard Larsen.

Borgmesteren påpegede, at uanset hvor mange ordninger, der bliver lavet for parkering ved stranden, vil det sande til på en varm sommerdag.

- Når det er en varm dag, så koger det hele. På Gl. Køgelandevej er der på varme dage et trafikalt kaos. Jeg tror ikke, at det her giver mere eller mindre, men der er i hvert fald foretaget en overvejelse, sagde Niels Hörup (V).