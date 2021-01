50 nye parcelhuse kan være på vej i Havdrup Nord. 2. marts bliver der holdt borgermøde om planerne. Grundet cxoronaen, er det nok meget sandsynligt, at mødet bliver afholdt digitalt.

Skub i planer om 50 boliger i Havdrup

Solrød - 25. januar 2021 kl. 09:24 Kontakt redaktionen

Nu kan der være nye boliger på vej til Havdrup tæt på både indkøb, skole, idrætsfaciliteter og togforbindelse. Et flertal i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget har nemlig nu sat skub i planerne om muligheden for at bygge op til 50 parcelhuse nord for Havdrup Skole.

På udvalgsmødet den 18. januar besluttede udvalget at sende en lokalplan og et kommuneplantillæg i høring, som sætter rammerne for at bygge boliger på området og samtidig sikrer en klimatilpasning af området. Muligheden for boliger i området nord for Havdrup Skole har været planlagt og vedtaget siden Kommuneplan 2017, og det er på baggrund af et ønske fra områdets nuværende ejer, at der nu sættes skub i planerne.

- Havdrup er en dejlig by fyldt med muligheder og en stærk, lokal identitet, og med lokalplanen lægger vi op til, at området nord for Havdrup Skole kan blive endnu et hyggeligt boligområde i Havdrup med et rekreativt grønt areal og fx mulighed for en legeplads, siger formand for Økonomi-, teknik- og miljøudvalget og borgmester Niels Hörup.

I lokalplanforslaget lægges der op til, at et muligt kommende boligområde får egen vejadgang, og at de fritliggende enfamiliehuse skal opføres på grunde à minimum 750 m2. Samtidig lægger lokalplanen op til, at der skal etableres et grønt fællesareal, som også skal klimatilpasse området med et regnvandsbassin, og at der bliver etableret en støjvold, som skal skærme boligområdet fra det nærliggende erhvervsområde.

Forud for arbejdet med lokalplanforslaget har Solrød Kommune holdt et dialogmøde med naboer til området og projektudvikleren Stender A/S for at kunne lave den bedst mulige lokalplan. Der er også planlagt et borgermøde om lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillægget tirsdag den 2. marts på Havdrup Skole. Hvis mødet ikke kan afholdes fysisk pga. situationen med coronavirus, bliver det i stedet afholdt digitalt.

Man kan holde sig orienteret om, hvordan mødet bliver afholdt på www.solrod.dk.