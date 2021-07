Der er massivt behov for ferieafløsere i hjemmeplejen og på plejecentret - og det er mere end svært at rekruttere. Foto: Jesper From

Skriger på ferieafløsere - kun tre henvendelser

Solrød - 13. juli 2021 kl. 13:19 Af Jesper From Kontakt redaktionen

Solrød er i den grad ramt af, at mange unge bliver tilknyttet vaccine- og testcentret i stedet for a tag tage et sommerjob indenfor hjemmeplejen. Det har konkret betydet, at Solrød Kommune har forsøgt, at få efterlønnere eller pensionister til at tage en sommertjans i den gode sags tjeneste.

Ældrechef Bente Gaardhøj Johansen fortæller til DAGBLADET at appellen efter ferieafløsere kun har udløst tre henvendelser - og det er langt fra nok til at udfylde behovet.

- Den ene ansøger viste sig at være en kun 15-årig pige. Og det duer jo ikke, forklarer ældrechefen.

Til gengæld har en ung kvinde henvendt sig, som i dag er til introduktion, hvorefter hun bliver sat i arbejde i hjemmeplejen. Derudover har endnu en kvinde meldt sig, som er interesseret i et feriejob på plejecentret. Det arbejdes det på.

Men kun tre henvendelser, hvoraf kun to kan bruges, er alt alt for få.

- Vi prøver at få puslespillet til at gå op. Heldigvis har nogle af vores borgere henvendt sig, og sagt at vi godt kan rykke deres rengøring eller måske springe over en enkelt gang.

En hjælpsomhed fra borgerne, som ældrechefen sætter meget pris på.

- Det vrimler altså ikke ligefrem med ansøgere. Men det skal jo gå - så hver dag er med lodder og trisser. Desuden har vi også brug for at være der for dem, so mer på arbejde, forklarer Bente Gaardhøj Johansen

Sidder der nogle pensionister eller efterlønnere, som gerne vil melde sig som ferieafløsere, kan man kontakte ældrechef Bente Gaardhøj Johansen frem til 23. juli på mail bgj@solrod.dk eller via telefon 5618 2000.