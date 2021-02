Skoleleder glæder sig til på mandag: - Nu mangler vi bare retningslinjer

Af Jesper From

Mandag bliver en glædens dag for de mindste elever på landets skoler.

Også på Uglegårdsskolen ser man frem til at eleverne i 0. til 4. klasse igen skal normalt i skole efter den lange tid med hjemmeundervisning.

- Der er nogle enkle, som bekymrede for at komme tilbage i skole. Det er, hvor der i familien er personer i risikogruppen, fortæller skoleleder Jonas Rasmussen.

Han er naturligvis også glad for at nogle af skolens elever igen må komme i skole.

- Børn har brug for at være sammen - både når det gælder læring og leg. Der kan være børn, hvor det kan være farligt at komme tilbage og være sammen med andre. Men så vil der blive fundet en løsning.