Budgetforliget i Solrød Kommune indeholder blandt andet 34,6 millioner kroner til en ny integreret daginstitution. Foto Jens Wollesen

Skattestigning: Solrød sender udligningsregning videre til borgerne

Solrød - 27. september 2021 kl. 16:48 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Det bliver dyrere at være borger i Solrød Kommune. Et stort flertal i byrådet er enedes om, at skatten skal stige i kommunen til næste år. Det indgår som en del af budgetforliget for 2022.

Skatten skal stige med 0,1 procentpoint. Begrundelsen i budgetaftalen lyder på, at den ekstra indtægt skal bruges til merudgifterne til udligningsreformen.

Grundskylden, der ikke bliver indregnet i udlingsordningen, vil være uændret. Det samme er dækningsafgift af erhvervsejendomme. Den er fortsat på nul.

Penge til ny daginstitution

I budgettet finder politikerne penge til en såkaldt demografipulje, der skal sikre tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre. Puljen er på 9,8 millioner kroner i 2020 og stiger til 47,7 millioner kroner i 2025.

Af mere konkrete tiltag bliver der afsat 34,6 millioner kroner til at bygge en ny integreret daginstitution i Strandområdet. Den skal åbnes i 2024.

Det har været varslet, at åbningstiden i daginstitutionerne skulle reduceres med en time om ugen. Men den plan puttes tilbage i mølposen og bliver ikke gennemført.

Politikerne har også fundet penge at etablere en ny skaterbane ved Solrød Gl. Skole. Den koster en halv million kroner, som er fundet ved at spare på en pulje til skraldespande ved centre.

Politikerne ønsker også en elevator i Havdrup Idrætscenter. I budgettet for 2021 var der afsat 650.000 kroner, så man kunne opføre en udvendig elevator. Men politikerne foretrækker en indvendig elevator i idrætscenteret, selv om det koster 1,3 millioner kroner mere.

Senere i børnehave

Budgetaftalen indholder endvidere en række særlige politiske fokusområder.

Her er et ønske om, at børnene skal være ældre, før de skifter fra vuggestue til børnehave. I dag er børnene 2 år og 10 måneder, når de rykker videre fra enten vuggestue eller dagpleje. Men politikerne ønsker, at børnene først skal skifte, når de fylder 3 år. Det skal undersøges videre, hvordan det kan blive til virkelighed i 2023 og 2024. Det forudsætter blandt andet, at der kan etableres flere vuggestue/dagplejepladser. Her peger politikerne på, at det kan ske ved at oprette ekstra nye daginstitutionspladser i forbindelse med Naturbørnehaven, som i forvejen er meget efterspurgt.

Det skal også undersøges, om det er muligt at indføre deltidspladser i daginstitutionerne.

Friplejehjem

Senest i 2023 ønsker politikerne, at det skal undersøges, om man kan opføre et friplejehjem i Havdrup. Det skal være et supplement til udvidelsen af Plejecenter Christians Have med 45 boliger og 900 kvadratmener serviceareal, som forventes at skulle være klar 1. januar 2025.

Det skal også undersøges, hvordan kommunen kan blive mere effektiv til sagsbehandling i forbindelse med højere byggeaktivitet i Solrød Kommune.

Musik og vand

Der er også penge til musik og foreningsliv.

Der er fundet 75.000 kroner i budgettet til flere musikarrangementer på Solrød Bibliotek og Kulturhus.

Politikerne ønsker også at se på fordelingen af haltid mellem offentlig åbning og foreningslivet i Solrød Svømmehal, så der kan skabes mere aktivitet og bedre rammer for at få flere besøgende.

Klippekortsordningen til ældre borgere fortsætter.

Grønt på Kælkebakken

Der er også linjer til et grønt perspektiv i budgetaftalen, dog uden at der er konkrete penge på bordet.

Budgetaftalen sigter mod, at kommunen skal arbejde med FN's 17 verdensmål.

Der er dog et enkelt punkt med konkret sigte mod naturen, nemlig at Kælkebakken i Jersie Strand skal forblive et grønt område, og ikke udlægges til boliger.

Endelig ønsker man at undersøge med DSB og BaneDanmark, om man kan lave en stikrydsning over jernbanen ved Havdrup Station.

Budgetaftalen er indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Radikale, Konservative, SF, HavdrupListen og Dansk Folkeparti. De syv partiet repræsenterer tilsammen 18 ud af 19 mandater i byrådet.

Kun Liberal Alliance står uden for budgettet.