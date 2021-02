Se billedserie Foto: FROM

Skattejagt hos præsten i Jersie

Solrød - 15. februar 2021

Vejret var perfekt til en rigtig fastelavnsfest med tøndeslagning og flotte kostumer. Derfor var det også noget af en nedtur for alle landets børn, at de ikke kunne komme ud og slå til tønden søndag.

Præsten i Jersie. Christina Inés Wandel, syntes ikke, at børnene skulle gå glip af lidt fastelavns-sjov, så hun havde lagt hovedet i blød og fundet på at lave en fastelavns-skattejagt i og omkring kirken.

Det viste sig som en rigtig god idé, som mange børn og deres forældre tog imod med kyshånd. I løbet af dagen deltog 58 børn og 48 voksne. Det må siges af være godkendt.

Nogle af de første, som troppede op ved menighedshuset for at få et skattekort, var familien Holm, Christina og Kenneth med børnene Rosa på 7 år og lillebror Jasmin på to år. Rosa skulle have været klædt ud som Elsa Frost, men det var lidt svært både at have det fine kostume på udenfor på alt det varme. Lille Jasmin var til gengæld en fin lille kat.

Skattejagten bestod af syv poster på kirkegården, i præstegårdshaven, på Majengen og afslutningsvis i kapellet. E oplevelse for børnene, som tog lidt over en halv time - hvis man eller kunne finde rundt samtidigt med at holde corona-afstand til de andre familier på jagt. Ved den første post skulle børnene komme med en bøn, en stort ønske, og de var ikke i tvivl om, hvad det ønske var:

- Vi savner vores oldemor, sagde Rosa straks, og Jasmin var helt enig,

Ved een af de sjovere poster på skattejagten skulle børnene øve en karnevalsdans og ved en anden post få taget et foto, som så kunne blive lagt op på kirkens facebokk-side.

Hele skattejagten blev afsluttet i det lille smukke kapel, hvor der som belønning stod poser klar til børnene med slik, piberenser og pap.

- Der er et fedt initiativ, fortæller mor Christina i en tid, hvor det ind imellem kan være svært at finde på noget sjovt for børnene. Så er det dejligt, at byens præst er »fuld af gode ideer«.

Det har ligget præsten og de ansatte meget på sinde, at overholde alle coronaregler.

- Vi håber, at ingen bliver stødt, og så¨er det vigtigt, at familierne holder sig hver for sig, fortæller graver Janni Hansen inden første hold blev sat på jagt.

Men der var ingen grund til at være urolig. Gik det lidt hurtigere for den ene familie end dem foran, at blive færdig med en opgave, så blev der ventet pænt til der var god afstand til at fortsætte skattejagten.

Fastelavns-skattejagten erstattede den faste gudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning i Jersie. Her plejer der at komme 120 børn og gå til angreb på fire tønder.